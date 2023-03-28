أسعد دولة في العالم تكشف أسرار حصولها على اللقب 6 سنوات متتاليية.. أول مسح عالمي وماجستير مجاني وجولة خيالية للدارسين

"لا تشعر بالسعادة إلا عندما تراها في عيون الآخرين" .. هكذا قرر البلد الذي حصلت على لقب أسعد دولة في العالم على مدار 6 سنوات متتالية خلال الأعوام السابقة تطبيقه مع دول العالم، وتخطط لترويج أسباب انتشار السعادة لديها لتعلمها إلى الشعوب الأخرى، وذلك عبر تنظيم دورة متخصصة للسعادة تدعوا إليها آخرين من شعوب العالم لنقل تلك الثقافة من أجل رسم البسمة على وجوه أخرى.

فنلندا .. بلد السعادة على مدار 6 سنوات



يواصل الفنلنديون عيش حياتهم بشكل أفضل، فمرة أخرى تم تصنيف فنلندا على أنها أسعد دولة في العالم وفقًا لتقرير السعادة العالمي السنوي، إنها السنة السادسة التي يفوزون فيها بالجائزة المرموقة وسجلوا درجات عالية في العوامل التي يستخدمها التقرير لقياس السعادة: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي ومتوسط العمر المتوقع الصحي، والحرية، والكرم، وانخفاض الفساد.

وجاء إعلان هذا العام وفق التقرير الذي يصدر سنويا بإشراف الأمم المتحدة منذ 2012 من خلال "تقرير السعادة السنوي" الذي يشمل حوالى 150 بلدا، وجاء في المراتب العليا جيران فنلندا من بلدان الشمال الأوروبي، حيث احتلت كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج المراكز العشرة الأولى.

أول مسح عالمي للسعادة

وتقرير السعادة العالمي هو مقياس للسعادة تنشره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث كانت البدابة في يوليو 2011، وذلك عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى قياس مقدار السعادة في شعوبها للمساعدة في توجيه سياساتها العامة، وفي 2 أبريل 2012، عقد الاجتماع الأول للأمم المتحدة رفيع المستوى حول «السعادة والرفاه: تحديد نموذج اقتصادي جديد».

وصدر تقرير السعادة العالمي الأول في 1 أبريل 2012 كنص أساسي للاجتماع، ولفت انتباها دولياً باعتباره أول مسح عالمي للسعادة في العالم، حيثُ حدد التقرير حالة السعادة العالمية وأسباب السعادة والبؤس والآثار المترتبة على السياسات التي أظهرها دراسة الحالة، وفي سبتمبر 2013 قدم تقرير السعادة العالمي الثاني أول متابعة سنوية، وتصدر التقارير الآن كل عام.

ماجستير مجاني في السعادة



ووفقا لتقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، فإن فنلندا تتطلع لتعليم بقية العالم شيئًا أو اثنين عن أسباب السعادة، حيث تستضيف الدولة الاسكندنافية دورة رئيسية للسعادة لمدة أربعة أيام في يونيو، ويقول مجلس السياحة التابع لها إن 10 متقدمين محظوظين سيذهبون مجانًا، حيث سيتمكن الآخرون من الدراسة افتراضيًا عندما يصبح متاحًا لاحقًا عبر الإنترنت.

وقالت هيلي جيمينيز ، كبيرة مديري التسويق الدولي في بيزنس فنلندا، في بيان: "السؤال الذي نطرحه غالبًا هو: كيف أنت سعيد جدًا؟ .. نعتقد أن السعادة الفنلندية تنبع من العلاقة الوثيقة مع الطبيعة وأسلوب حياتنا الواقعي، إنها ليست حالة غامضة، ولكنها مهارة يمكن تعلمها ومشاركتها".

جولة خيالية للدارسين

وجاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، أنه يمكن قياس السعادة والرفاهية بعدة طرق، بما في ذلك من خلال الإبلاغ عن رضا الناس عن حياتهم، كما لاحظ الباحثون، ويركز تقرير السعادة العالمية على ستة عوامل للمساعدة في تفسير ذلك: الدعم الاجتماعي، والدخل ، والصحة ، والحرية ، والكرم ، وغياب الفساد، وهنا ترى سلطات السياحة الفنلندية، أن لديها بعض الأفكار حول سبب وجود الناس هناك بشكل ثابت بهذا المحتوى، بما في ذلك المستويات المنخفضة من الجريمة والفساد، والخدمات العامة الفعالة والوصول إلى الطبيعة.

ويقول خيمينيز: "لقد اخترنا أفضل المدربين، أحد أكثر المنتجعات التي تخطف الأنفاس في فنلندا، ووقتًا في أوائل الصيف وسط الطبيعة الفنلندية الجميلة لدروسنا المتميزة، ونشعر أنها فرصة فريدة حقًا لاكتشاف شيء رائع وقيِّم: يجب على أي شخص فضولي تقديم طلب، فنحن نريد مساعدة الناس في العثور على تلك الحالة الذهنية الفنلندية وإتقانها - بما في ذلك حمامات الساونا وغابات الصنوبر".

ما يستلزم الفصل

وتقول السلطات الفنلندية، إنه سيتم تقسيم الدورة التدريبية المكثفة للسعادة إلى أربعة محاور رئيسية - الغذاء والرفاهية، والصحة والتوازن، والتصميم ، والطبيعة وأسلوب الحياة - ويتم تدريسها من قبل أربعة مدربين خبراء في مختلف المجالات، وهناك برنامجًا أكثر تفصيلاً في الطريق، حيث من المقرر أن تبدأ الدورة من 12 إلى 15 يونيو، مع وصول المشاركين في اليوم السابق والمغادرة في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يقيم المتدربون في منتجع Kuru، وهو منتجع فاخر في منطقة ليكلاند الفنلندية، وقد وصفه المنظمون بأنه محاط بغابات الصنوبر العطرة والمناظر الخلابة، حيث سيحصل كل مشارك على فيلا خاصة به مع نوافذ بانورامية، بالإضافة إلى ساونا ومنتجع صحي خاص، ونظرًا لأن البرنامج يركز على النوم الجيد والتخلص من السموم الرقمية، كما يقول المنظمون، فإن الفيلات لا تحتوي على أجهزة تلفزيون (على الرغم من توفر خدمة WiFi داخل الغرفة) وحتى الفراش قد تمت الموافقة عليه من قبل متخصصين في النوم.

هكذا يمكنك التقديم

ويقول المسؤولون، إن أي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا يمكنه التقدم للحصول على دروس متقدمة، إما بشكل فردي أو مع صديق أو قريب أو شريك، وإنهم يبحثون عن أشخاص يتحدثون الإنجليزية ولا يمثلون علامات تجارية أو شركات ويشعرون بالراحة عند تصويرهم، وكذلك نبحث عن الأشخاص المنتهية ولايتهم المهتمين بالرفاهية الشاملة والطبيعة الفنلندية، ليس عليك أن تكون متحمسًا للمساعدة الذاتية أو أن تكون لديك مهارات البقاء على قيد الحياة في الطبيعة الفنلندية، كل ما نريده هو عقل متفتح".

ويضيفون: "تم تصميم كل التفاصيل الدقيقة في المنتجع لمساعدتك على الاسترخاء والاسترخاء - بما في ذلك العطور والأصوات والمواد، وسيتم تغطية نفقات سفر وإقامة المشاركين، ولكن يتعين عليهم تأجيل نهايتهم من الصفقة، حيث سيتم تصويرهم طوال زيارتهم، مع استخدام هذه المواد في اتصالات وإعلانات Visit Finland، وللتقدم ، يجب على الأشخاص ملء نموذج عبر الإنترنت وإكمال تحدي وسائل التواصل الاجتماعي على Instagram أو TikTok".



إكمال التحدي قبل 2 إبريل



ووفقا للإعلان الذي نشرته فنلندا، فمن المنتظر أن يكمل المتقدمون التحدي، وذلك عبر إنشاء محتوى، ويفضل أن يكون مقطع فيديو، يعرض الأشياء التي تجعلك تعتقد أنك قد تكون فنلنديًا في الخفاء، وشرح سبب رغبتك في الحصول على دروس متقدمة، وهل أنت من النوع الذي يفضل الذهاب إلى الغابة بدلاً من الذهاب إلى حفلة؟، وجاي ذلك على موقع Visit Finland في منشور على Instagram يعلن فيه التحدي.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم في 2 أبريل، وسيتم الإعلان عن الفائزين علنًا - على وسائل التواصل الاجتماعي ، بالطبع - بعد شهر.