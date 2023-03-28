بعد إطلاقها صورايخ على بحر اليابان.. طوكيو تحذر روسيا

علق وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، على حادثة إطلاق صواريخ روسية على بحر اليابان في وقت سابق من صباح اليوم.

وقال هاياشي: "طوكيو ستظل يقظة حيال العمليات العسكرية لروسيا في بحر اليابان".

وأضاف وزير الخارجية الياباني أنه مع استمرار أزمة أوكرانيا يزيد نشاط القوات الروسية في الشرق الأقصى وهو ما يشمل المناطق المجاورة لليابان.

كما حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم روسيا من أي محاولات لروسيا بشن أي هجوم في بحر اليابان.

وقال كيشيدا: "طوكيو لن تسمح بقيام عمليات العسكرية لروسيا في بحر اليابان وستظل يقظة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم، إن بحريتها أطلقت صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن على هدف وهمي في مياه بحر اليابان.

وأضافت أن صاروخين من نوع "موسكيت كروز"، أصابا الهدف الذي يقع على مسافة حوالي مئة كيلومتر.. بنجاح .

ويعتبر صاروخ بي-270 موسكيت صاروخ كروز أسرع من الصوت ومتوسط المدى وله أصل سوفيتي ويمكنه تدمير سفينة من مدى يصل إلى 120 كيلومترا. يأتي إطلاق الصواريخ بعد أسبوع من تحليق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس نووية فوق بحر اليابان لأكثر من سبع ساعات في رحلة قالت موسكو إنها كانت "مقررة".

