جهاز تعمير سيناء ينفذ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة عمارات الإعلام

قام جهاز تعمير سيناء برصف وتطوير منطقة عمارات الإعلام، وذلك بعد أن تمت أعمال إحلال شبكة مياه الشرب بمعرفة هيئه قناه السويس.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكليف جهاز تعمير سيناء بتطوير ورصف منطقة عمارات الإعلام بنطاق حيِّ ثالث الإسماعيلية.

واستمرارًا لأعمال التطوير والرصف التي تستهدف جميع المناطق التي لم تصلها يد التطوير منذ عقود.

كما تم التنسيق الكامل مع مديرية الطرق والنقل، بخصوص أعمال التوسيع ورصف مساحات الانتظار وإنشاء الأرصفة باستخدام البلاط الأنترلوك، وإنشاء غرفة شبكة صرف مياه أمطار وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي ليشمل التطوير جميع المرافق بالمنطقة.

ومن الجدير ذكره، أن المنطقة لم يحدث بها أي أعمال تطوير ورصف منذ إنشاء عمارات الإعلام في ثمانينات القرن الماضي، وتمت أعمال الرصف بناء على توجيهات محافظ الإسماعيلية بوضع الأولوية للمناطق التي لم يحدث بها تطوير منذ فترة طويلة.

وتم تنفيذ أعمال التطوير من خطة الدعم المخصصة لمحافظة الإسماعيلية من وزارة الإسكان وتحت إشراف جهاز تعمير سيناء.