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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب مصر أكتوبر.. جهود الدولة المصرية للارتقاء بالشباب ظهرت منذ 2014

صدى البلد

 قال المهندس أحمد الباز الامين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين؛ إن الشباب يتحمل المسؤولية عندما يقف في المواقف الصعبة ويتصرف بحكمة ومن هنا يكتسب ثقة الاخرين بل ويجعلونه قائدهم.

أضاف أحمد الباز خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائيه لرئيس تحريره الكاتب الصحفي أحمد مع الإعلامية لميس سلامة؛ أن منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مهتم بالشباب ويليهم الاهتمام الكبير وهذا ظهر  بتطوير نوادي الشباب والمراكز الشبابيه بالاضافة الى مؤتمرات الشباب والأكاديميه الوطنية للتدريب ؛ مضيفا أنه تم تعيين الشباب في مراكز حساسة  من مساعد وزير أو نواب للمحافظين و في 2019 عند تولى 39 قيادة جديده منهم 60% شباب وذلك لتأهيل وتمكين الشباب.

أوضح الأمين المساعد لحزب مصر أكتوبر؛ انا منتديات الشباب بجميع نسخها قدمت مشاكل الشباب المصري  وتم السماع إليهم على كيفية حلها وذلك بتواجد مباشر مع الرئيس السيسي وحضوره جميع الجلسات وسماعه لمشاكلهم؛ مشيرا إلى أنه لا يمكن مقارنة الشباب القادة التي تعمل وتجتهد وتتدرب بالشباب النائم.

الوطنية للتدريب مراكز الشباب تعيين الشباب تنسيقية شباب الاحزاب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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