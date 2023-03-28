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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاستعلام عن طلب تركيب العداد الكودى بالرقم القومي

صدى البلد

أتاحت وزارة الكهرباء تركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة لحساب استهلاك المواطنين بدقة حفاظا على حقوق المواطن أولا  وحقوق الدولة بدلا من الممارسة والتى تعتبر لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى.

وهناك بعض المواطنين قدموا على تركيب عداد الكهرباء الكودى على منصة الكهرباء الموحدة ولايعرفون كيفية متابعة الطلب.

ويستعرض صدى البلد لقرائه كيفية الاستعلام  عن العداد  الكودى من خلال عدة خطوات هى ..


الاستعلام على عداد الكهرباء الكودى بالرقم القومى

1- قم بفتح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- اختر ايقونة «طلباتي».

3- سجل دخول بالبيانات الخاصة بك.

4- ادخل الرقم القومي، وكود الاستعلام عن الطلب.

5- اضغط استعلام، وانتظر نتيجة طلب التقديم على عداد كهرباء

 

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كيفية التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء

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خطوات الاستعلام وحساب فاتورة الكهرباء الشهرية


طرق التقديم على عداد كودي 

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر،  للمواطنين  التقديم على العداد كودى اونلاين عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء


الأوراق المطلوبة للتقديم على العداد الكودي 


-  عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية المراد تركيب عداد كهرباء لها.

-  صورة البطاقة الشخصية للمالك.

-  إيصال مياه أو تليفون أو غاز صادر عن الوحدة أو العقار.

- دفع إيصال التقديم المقدر بـ 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي


1- قم بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- من خدمات العدادات، اختر «تركيب العداد الكودى».

3- سجل دخول بالبيانات المطلوبة أو أضف حساب جديد.

4- ادخل الأوراق، والمستندات اللازمة، واهمها صورة بطاقة المالك.

5- بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على ارسال الطلب.


6- يظهر كود الطلب الخاص بك، احتفظ به للاستعلام عن الطلب من خلاله.


يتم ارسال رسالة بالرد على الطلب بالقبول أو الرفض من خلال :
- الموقع الالكتروني المخصص للشركة القابضة لكهرباء مصر «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء».

- الرسائل الواردة على رقم الهاتف المسجل بالطلب على تقديم العداد.

- الايميل الالكتروني الخاص بالمتقدم بالطلب.

 

مميزات تركيب العداد الكودى

1-يمكن العداد الكودى المستهلك من حساب الاستهلاك الفعلى بدقة

2- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

3- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.
4- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته
5- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي

6- عدم تأخر المشترك في السداد

 

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