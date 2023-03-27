خطوات الاستعلام وحساب فاتورة الكهرباء الشهرية

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدماتها عن طريق الانترنت تسهيلا على المواطنين ومن هذه الخدمات التى نشرتها وزارة الكهرباء ، من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء، وطريقة حساب فاتورة الكهرباء .



وتأتي هذه الخدمة ضمن خدمات أخرى أطلقتها وزارة الكهرباء عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، والتي تضم عددًا كبيرًا من الخدمات ، مما يساعد في تقديم عدة خدمات للمشترك دون الحاجة للذهاب إلى الشركة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء متاحة لأصحاب العدادات التقليدية، إلى أن يتم تحويل كل العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع طبقًا لاسترايچية الوزارة خلال عدة سنوات.

ويقدم صدى البلد لقرائه طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وحسابها، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ثم اختيار أيقونة "الخدمات" ثم اختيار أيقونة "الاستعلام عن فواتير الكهرباء" وإدخال رقم السداد المكون من 14 رقمًا.

ويمكن حساب استهلاك الكهرباء من خلال الدخول على بوابة "الخدمات" واختيار زر "احسب استهلاكك" من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: اختيار عدد الأيام لحساب الاستهلاك وإدخال عدد الوحدات من كل جهاز.

الخطوة الثانية: إدخال عدد ساعات الاستهلاك في اليوم الواحد لهذه الوحدة.

الخطوة الثالثة: يظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز وفي أسفل الصفحة يظهر إجمالي الاستهلاك لكل الأجهزة.وسعر كيلو الكهرباء حسب شرائح الاستخدام.

يتم حساب سعر كيلو الكهرباء طبقًا لشرائح الاستخدام وفقًا لأسعار كل شريحة من شرائح الاستهلاك المنزلي، التي تطبقها الشركة القابضة وإصافة خدمة العملاء الخاصة بكل شريحة والتي تتراوح من جنيه واحد حتى 40 جنيهًا .

كما يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار "نحسبلك كمية الاستهلاك" ثم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

وادخال قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.