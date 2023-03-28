عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة حقيقية لنزاهتها

سيد حنفى طه عضو
سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

اعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب قرارات مجلس الحوار الوطنى وفى مقدمتها اعلان بدء جلسات الحوار يوم الثالث من شهر مايو المقبل ورفع اقتراح مشروع قانون للرئيس عبد الفتاح السيسى للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. 

وتابع : يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار اليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن هذه القرارات المهمة تؤكد حرص القائمين على تنفيذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى على اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل انجاح هذا الحوار ومشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل افضل لمصر موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على استجابته السريعة لاقتراح مجلس الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات وتكليفه الفورى للحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لدراسة هذا الاقتراح للعمل على تنفيذه .

وأكد النائب سيد حنفى طه أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات ووجود قاض على كل صندوق انتخابى هو الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات وتعبيرها الحقيقى على ارادة الجماهير مشيراً الى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون ثقة تامة ومطلقة فى القضاء المصرى الشامخ وقضاته الاجلاء . 

سيد حنفى طه مجلس النواب الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

كذب وافتراء.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي والهلال

ترشيحاتنا

ما يفطر ومالا يفطر.. إنفوجراف لـ 44 مسألة فقهية من الأزهر العالمي للفتوى

بطريقة بسيطة.. كيف نفرق بين اللحوم الصالحة والفاسدة ؟

للمقاهي والكافيهات.. ضوابط تقديم الشيشة طبقا لقانون المحال العامة

أذان المغرب ومواقيت الصلاة 6 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان

لوحة اختفت من 100 عام تعود للظهور من جديد.. ما قصتها ؟

استعدادا لمواجهة الأهلي.. بعثة الهلال السوداني تصل القاهرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترى جثتك فوقك.. تفاصيل مرعبة لمحاكاة الموت باستخدام الواقع الافتراضي

ترفض العمل مع سلاف فواخرجى.. من هى فرح بسيسو صاحبة شخصية السيدة نفيسة

طريقة عمل ريجيم في رمضان للتخلص من الوزن الزائد ونسف الدهون

أصلها عربي.. من هي نادية قحف أول قاضية محجبة بنيوجيرسي في أمريكا

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ