الليلة.. الأهلي يواجه سموحة والزمالك يصطدم بالطلائع في ثاني جولات نصف نهائي دوري الطائرة

تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من سلسلة لقاءات نصف نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الحالي 2022-2023.

وتجمع أولى اللقاءات الأهلي مع نظيره سموحة، فيما يصطدم طلائع الجيش بنظيره الزمالك في ثان اللقاءات.

وكان المارد الأحمر قد فاز في الجولة الأولى على الموج الأزرق بثلاثية نظيفة، فيما فجر الطلائع كبرى المفاجآت بفوزه على الفارس الأبيض بنفس النتيجة.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود للمباراة النهائية، فيما يأمل أبناء القلعة البيضاء في خطف الفوز واللجوء لمباراة فاصلة مع الفريق العسكري لتحديد الفريق الصاعد للنهائي.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.