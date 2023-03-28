أخبار تهمك| الذهب يفاجئ المشترين.. سعر الدولار اليوم.. ورسالة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.





وقدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية و يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب والدولار اليوم الثلاثاء 28 ماس 2023.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ومفاجأة في عيار 21



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2297 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2010 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1723جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 16080 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.83 جنيه للبيع، و30.93 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.19 جنيه للبيع، و33.31 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.81 جنيه للبيع، و37.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.60 جنيه للبيع، و100.95 جنيه للشراء.



توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول طقس اليوم الثلاثاء



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: إن بداية من اليوم سيكون الطقس مستقرا ودافئا وسترتفع درجات الحرارة حوالي درجتين عن الأمس وستكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 26 درجة نهارا لأننا نتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية مما يساعد على زيادة ساعات سطوع الشمس وبالتالي سيزيد إحساسنا بالدفء على أغلب المناطق وستكون الأجواء حارة على جنوب البلاد .

وأضافت منار غام خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن ساعات الليل ستكون درجات الحرارة حوالي 10 درجات منوهة إلى أنه لا يجب الانخداع بفترات الدفء ساعات الليل دائما ما تتسم بالبرودة ؛ مضيفه أنه بداية من غد الأربعاء سيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة وسنتأثر بكتل هوائية قادمة من أوروبا مع نشاط للرياح قد تؤثر على حركة الملاحة البحرية للبحر المتوسط.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية؛ أن هذه الفترة تتسم بالتذبذب في درجات الحرارة ولذلك ننصح بعدم ارتداء الملابس الصيفية إلا نهاية شهر إبريل؛ مضيفة أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على المناطق الشمالية وستقل في المحافظات الداخلية لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 26 - الصغرى 15

الإسكندرية العظمى 24 الصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 28 الصغرى 13

الغردقة العظمى 29 الصغرى 17

المنيا العظمى 29 الصغرى 10

سوهاج العظمى 30 الصغرى 13

أسوان العظمى 31 الصغرى 15

