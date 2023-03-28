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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نظارة النبوي| صورة من الكواليس تسببت في هجوم وصل للمحاكم.. القصة الكاملة لـ أزمة مسلسل رسالة الإمام

خالد النبوي
خالد النبوي

على مدار الساعات الماضية، تعرض مسلسل رسالة الإمام إلى هجوم غير مبرر من قبل البعض، وهو ما أدي لتدخل حاسم وفوري من قبل نقابة المهن التمثيلية، وفى السطور التالية نعرض القصة الكاملة . 

بدأ الأمر حتي استغل البعض صورة كانت نشرت قبل أسابيع طويلة من كواليس مسلسل “رسالة الإمام” وقاموا بالهجوم على العمل، مؤكدين أن الصورة يظهر فيها بطل العمل خالد النبوي بنظارة طبية وهو الأمر غير الصحيح تاريخياً. 

الصورة المتسببة فى الأزمة 

وسرعان من انكشفت الحقيقة كاملة، حيث أن الصورة من كواليس العمل وقبل بداية تصوير أحدي المشاهد، وكان الفنان خالد النبوي يقوم بالتحضير إلى المشهد مع سيدة من طاقم إخراج العمل، وهو ما ظهر فى الصورة بوضوح إلا أن البعض استغل الصورة فى هذا التوقيت للهجوم على العمل. 

خالد النبوي 

ومن ناحية أخري قام بعض الأشخاص بالهجوم على مسلسل رسالة الإمام لأسباب أخري، وهو ما دفع  نقابة المهن التمثيلية  للتدخل على الفور، خاصة وأن البعض تجاوز من وجهة نظرها على العمل والمشاركين فيه. 

رسالة الإمام 

وكشف نقيب الممثلين د. أشرف زكي فى مداخلة هاتفية مع أحدي البرامج التليفزيونية، أن هناك مجموعة من محبي الظهور والتواجد، ودائما يشنون حملات ضد الدراما المصرية والعربية، متهمين صناعها بالفسق والفجور.

وتابع د. أشرف زكي: هذه الحملات وصلت حتى للمسلسلات التاريخية والدينية التي لها جمهور يتابعها، وتقدم قيمة كبيرة، متهمين أبطال هذه الأعمال بتحريف السيرة العطرة وتزييف التاريخ مثلما حدث مع أبطال مسلسل رسالة الإمام الذي يقدم سيرة الإمام الشافعي».

وأوضح د. أشرف زكي، أن النقابة تقوم بدورها بالتصدي لمثل هذه الاتهامات المزيفة ضد الدراما المصرية وقيم الفن، مؤكداً ان القضاء العادل سيحكم بين النقابة وحاتم الحويني الذى هاجم العمل بشكل تراه النقابة متجاوزاً ، وهو الامر الذى سيحسمه القضاء .

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أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

خالد النبوي 

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

نقابة المهن التمثيلية الفنان خالد النبوي نقيب الممثلين مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام

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