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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان...

مشادات وأصوات عالية .. ماذا يحدث في مجلس النواب اللبناني؟

مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني

شهدت جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني نقاشا حادا وأصوات عالية وصلت حد الصراخ على خلفية سجال بين النائبين ملحم خلف وغازي زعيتر  .

وذكرت صحيفة اللواء اللبنانية قائلة : فما إن دعا خلف النواب إلى انتخاب رئيس جمهورية حتى ردّ عليه زعيتر معتبراً كلامه "مش بالنظام".

كما ارتفع سقف النقاش بين النائبين، وصدر عن زعيتر كلام غير مسبوق في المجلس إذا قال لأحد النواب "شو هالبضاعة"، وتوجّه لخلف بالقول: "متل صباطي".

وأفادت الصحيفة اللبنانية أيضا : إنه سمع صراخ وتضارب في جلسة اللجان المشتركة بين النائبين سامي الجميّّل وعلي حسن خليل على خلفية ملف الانتخابات البلدية والسحوبات الخاصة

 

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