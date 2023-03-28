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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مثمنة قرار السيسي.. برلمانية: جلسات الحوار فرصة جيدة لبلورة أولويات العمل الوطني

أماني الشعولي، أمين
أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب

أشادت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات، مؤكدة  أن ذلك يعكس حرص الرئيس السيسي علي إنجاح الحوار الوطني، خاصة وان هذا كان مطلب للقوي السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

وأشارت "الشعولي" في تصريحات لها إلى أن التعديل المقترح باستمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية وحيادية  الانتخابات .

وتابعت : أن هذا يعطي مزيد من الثقة في المشاركة السياسية  ويرد علي المشككين والمتربصين  بأمن وإستقرار الوطن  .

وأكدت أن الحوار الوطني سينتج عنه توصيات ونتائج مهمة للغاية سيتم تنفيذها، مشيرة إلى انه منذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، هناك حرص علي أن يضم القوي السياسية  كافة ليكون هناك حوار وطني  ناقش جميع التحديات للخروج بنتائج ومخرجات في صالح الوطن  .

وأوضحت " الشعولي" أن انطلاق جلسات الحوار في ٣ مايو القادم، ستكون فرصة جيدة لبلورة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، متوجهة  بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي سرعة الإستجابة لمقترح الحوار الوطني بالتعديل الخاص باستمرار الإشراف القضائي علي الإنتخابات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني أمس، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حسابه على "فيس بوك" مساء الاثنين: "على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية . 

أماني الشعولي عبدالفتاح السيسي الإشراف القضائى الانتخابات الحوار الوطني

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