مستقبل وطن بمركز إطسا يوزع «كرتونة رمضان» على المستحقين بـ منية الحيط

قامت أمانة حزب مستقبل وطن مركز اطسا ، تحت إشراف النائب عبدالقادر الجارحي امين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم ، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة ، و برئاسة أحمد الروبي القائم باعمال امين المركز، بتوزيع كرتونة رمضان علي المستحقين من أهالي الوحدة المحلية بمنية الحيط وتوابعها.

وشارك في التوزيع الامين المساعد على معروف ،و امناء تنمية الموارد ،و الإعلام ،و المشروعات الصغيرة ،وامينة المرأة بالمركز ،وأمناء الوحدات الحزبية و فريق عمل تنمية الموارد بالمركز حيث تم المرور علي المنازل ،وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا

واكد عبدالقادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.