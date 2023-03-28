جمال يوسف: حبي لزوجتي زاد كثيرا بسبب دعمها لي خلال فترة مرضي.. فيديو

أكد الفنان جمال يوسف، أن حبه لزوجته زاد كثيرا بسبب دعمها له خلال فترة مرضه، مشيرا إلى أنه كان يطلب منها الذهاب للمستشفى، ولكن كان لديها اصرار أن تراعيه بنفسها.

وقال جمال يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “بنت البلد”، عبر فضائية “ten”، أن والده لم يكن يعرف بمرضه، مؤكدا أنه علم بالمرض من خلال وسائل الإعلام، خاصة أن زوجتي أبلغت والدي أني مسافر حتى لا يصاب بالقلق.

بنتي وولادي الاتنين

وتابع الفنان جمال يوسف، أنه طوال جياتي لم أشعر أن زوجتي لها متطلبات، سواء كنت اعمل أم لا، معلقا “ خرجت كمان بـ3 رجالة، بنتي وولادي الاتنين بعد دعمهم ليا واللي كانوا بيراعوا والدي وأنا تعبان”.