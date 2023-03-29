عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منطقة بيتشو في زهراء المعادي يستغيثون من الكلاب الشرسة

صدى البلد

استغاث سكان منطقة بيتشو بزهراء المعادي فى محافظة القاهرة ، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة سكان المنطقة.

وقال محمد أحمد أحد الأهالي في الرسالة: "نعاني نحن  سكان منطقة بيتشو بزهراء المعادي فى محافظة القاهرة ، من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلًا نظرًا لنباحها المستمر طوال الليل".

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعًا من الفزع والهلع والذعر".

وناشد المسئولين بالوحدات البيطرية ورئيس الحى ومحافظ القاهرة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هؤلاء الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر وأثناء الذهاب الى صلاة الفجر .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01005815057

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار الكلاب الضالة مهاجمة المارة تسبب الذعر للأهالي القضاء على الكلاب الضالة الوحدات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة.. غدا

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

ترشيحاتنا

مفاجأة غير محسوبة .. نجم الأهلي على رادار أندرلخت البلجيكي

بيان عاجل من إيران بشأن الهجوم على مواقع يهودية في اليونان

ارتفاع أسعار القمح عالميا لأعلى مستوى بعد وقف شركة روسية تصديره

سياحة النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

بعد تسخين رضوى الشربيني عليه.. صور تجمع بين العوضي وياسمين عبدالعزيز |شاهد

خلال اجتماع لجنة الصحة الجديدة.. 8 مطالب عاجلة من الأطباء لتحسين أحوالهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صورة لزوجة حسن شاكوش بعد طلبها الطلاق علي الهواء

علاقات مشروعة.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصيرا

إحنا في رمضان .. انتقاد طليقة الفيشاوى بسبب بيرسينج البطن | شاهد

بعد سقوطها على الأرض في مقلب رامز.. أبرز إطلالات إيمان العاصي

فيديو

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

استحقاق شهادة الـ 18%.. سر الإقبال الكبير على بنكي الأهلي ومصر| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ