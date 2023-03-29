ارتفاع الأسعار وضعف الأجور.. إضراب ضخم في بريطانيا أبريل المقبل

يخطط موظفو القطاع العام في بريطانيا لتنظيم سلسلة من الاضرابات في العديد من القطاعات في ابريل المقبل.

ويأتي الإضراب للمطالبة بتحسين الاجور لمواجهة الغلاء وارتفاع اسعار المعيشة للتعامل مع التضخم الذي تشهده البلاد.

يذكر إن المانيا تواجه توقف في حركة القطارات والطائرات وأنظمة النقل العام في معظم أنحاء ألمانيا، إذ دعت النقابات العمالية إلى إضراب كبير ليوم واحد، احتجاجا على تدني الرواتب في محاولة لإقرار زيادات تواجه التضخم المتزايد.



ويعد هذا الإضراب المستمر ليوم واحد والذي انطلق منتصف ليل أمس أكبر إضراب شهدته البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد أسهم في إغلاق جميع خطوط السكك الحديدية للمسافات الطويلة، ومعظم القطارات الإقليمية، في حين أن جميع المطارات الألمانية تقريبا مستمرة في الإضراب، مع استثناء لمطار برلين.



وتضررت عدد من الولايات الألمانية بشكل كبير جراء هذا الإضراب، منها ولاية بادن - فورتمبيرغ وهيسن وساكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا وراينلاند-بالاتينات وساكسونيا وأجزاء كبيرة من بافاريا.