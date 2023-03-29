حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء صلاة التراويح بالمحلة وأحبائه ينعوه

لفظ عجوز مسن أنفاسه الأخيرة بقرية دنوشر بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم ، أثناء صلاة التراويح في المسجد، سادس أيام شهر رمضان المبارك وتم الدفع بسيارة إسعاف لإنقاذه ولكن السر الإلهي قد انتهي الأمر الذي وصفه زملائه في نعيه بعلامات حسن الخاتمة علي صفحات وجروبات فس بوك .



في المقابل كشفت مصادر مقربة من أسرة المتوفي أنه يدعي محمود حجازي عمره 59 سنة توفي خلال سجوده في صلاة التراويح مساء الثلاثاء ، سادس أيام شهر رمضان المبارك، لفظ أنفاسه الأخيرة، وحاول المصلون إسعافه ونقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، ليكتب له حسن الخاتمة.

كما كشف أنه كان متعلقًا بالمساجد، ويصلي جميع الفروض في أوقاتها بالمساجد، ويُشهد له بالسيرة الطيبة، وحسن الخلق، ومساعدة جميع من يقصده لعمل الخير، وكان دائما يَدعي بحسن الخاتمة.

كمل دون رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك من أهالي القرية ، عبر صفحاتهم الشخصية بصفحات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" وفاة الحاج محمود حجازي ، بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.