لمرضى السكر .. نصائح لسحور وفطار صحي

الشهر الفضيل و الذي فيه تمتلأ المائدة باطباق الحلويات والمعجنات وبالنسبة لكثير من مرضى السكري يعتبر امرا صعبا.

وعرضت قناة العربية الأخبارية تقريرا عن بعض النصائح لسحور وفطار صحي خاصة لمرضى السكري ابرزها.

تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

تجنب تناول المخللات والمملحات بشكل عام.

يفضل تناول الفول كعنصر اساسي في السحور.

التقليل من الخبز قدر الإمكان.

أهمية الحرص على تناول الاجبان والبيض والزبادي.

ضروره تجنب الشاي والقهوه حتى لا يزيد ادرار البول.

واخيرا ننصحكم بالحرص على شرب المياه بكثرة في الفترة بين الافطار والسحور من 6 الى 8 اكواب كبيرة من الماء.