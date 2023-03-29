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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع حنان المطعني.. صباح البلد يخصص فقرة خاصة لـ حكايات الأطفال

حنان المطعني
حنان المطعني

خصص برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" فقرة بعنوان " مسحراتي رمضان "، تقديم مقدمة برامج الأطفال حنان المطعني.

 

وقدمت "حنان المطعني" قصة عن مسحراتي رمضان، وقدمت خلال القصة عدة نصائح للأهل والأطفال فيما يخص أهمية مساعدة الأخرين.


وفي تصريحات سابقة: روت تفاصيل دخولها مجال الإذاعة وبرامج الأطفال، قائلة إن مسيرتها بدأت من برنامج طلائع الإيمان ومن ثم ضيفة ببرنامج روضة الأطفال بماسبيرو، وأخيرا قدمت برنامج خاص للأطفال على قناة الفتح.

 

وأضافت أن برامج الأطفال لها خصائص معينة، ولذلك يجب أن يتميز مذيع الأطفال بعدة أمور، أهمها حبه للأطفال وقدرته على التعامل معهم بطريقتهم الخاصة، متابعة: يجب أن تتضمن الحدوته والحكاية حكمة ونصيحة لكل طفل.
 

حنان المطعني صباح البلد صدى البلد رمضان توك شو صدى البلد

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