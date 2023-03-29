ضبط 5 أطنان من الدواجن منتهية الصلاحية في السعودية

أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عن ضبط دواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تقدر كميتها بحوالي 5 أطنان في مستودع غير مرخص في الرياض حيث يتم تخزينها، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية.

وبحسب وسائل إعلام، أوضحت أنها "ضبطت مخالفة إعادة تعبئة الدواجن في المستودع بتواريخ جديدة، إضافة إلى عدد من المخالفات الفنية والصحية، ووجود عمالة غير حاصلة على شهادات صحية".

وأشارت إلى أنها "أغلقت المنشأة المخالفة، وأتلفت جميع المنتجات المضبوطة، وتستكمل جميع الإجراءات النظامية بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

ونشرت الهيئة على تويتر صورا من المستودع للدواجن المضبوطة، ودعت المستهلكين إلى "الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها".