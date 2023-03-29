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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي ضيفة vip … الليلة

منة فضالي
منة فضالي

تحل الفنانة منة فضالي ضيفة علي برنامج vip ، الذي تقوم بتقديمه الاعلامية مني عبد الوهاب ، ويعرض علي قناة هي الفضائية . 

وتأتي استضافة منه فضالي بعد عدد من الحلقات التي استضافت فيه أميرة بدر كل من ناهد السباعي وتامر عبد المنعم ونهي العمروسي . 

الجدير بالذكر ان منة فضالي تشارك في الماراثون الرمضاني بكل من مسلسل جعفر العمدة والذي يشارك في بطولته كل من ، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وتأليف وإخراج محمد سامي.

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كما تشارك منه فضالي في مسلسل سره الباتع  من بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل،، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

منة فضالي محمد رمضان خالد الصاوي محمد سامى تامر عبد المنعم مي كساب صلاح عبدالله هالة صدقي ناهد السباعي

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