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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء في حادث تصادم نقل" تريلا" مع دراجتين بخاريتين أمام مدخل المدينة الصناعية ببنى سويف وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم نقل “ تريلا” مع دراجتين بخاريتين أمام مدخل المدينة الصناعية مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلي مشرحة المستشفى.

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وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص وهم  سيد محمد فؤاد، 35 سنة، ومقيم بشارع شافعي بمدينة بني سويف محمد سيد عبد الحميد، 46 سنة، ومقيم بقرية الشناوية حمدى عبد العظيم عبد العظيم، 50 سنة ومقيم بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف.

تم نقل الجثث الثلاثة إلي مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

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