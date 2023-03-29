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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد : تحذير عاجل للمواطنين من تقلبات جوية جديدة وأمطار.. تفاصيل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن البلاد فى فصل الربيع، وهذا الفصل الأشد حرارة، ويشهد تقلبات كثيرة في اليوم الواحد.

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وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية، أن حالة التقلبات الجوية ستستمر حتى شهر 5 المقبل، وحتى هذا التوقيت يجب عدم تخفيف الملابس، حتى لا يتعرض أحد للأمراض الناتجة عن حالة الجو.

 

 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة لأننا كنا نشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة وسجلت العظمى بالأمس على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية نهارا، ولكن هذا الأمر كان ارتفاعا مؤقتا، ومع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، لكنها خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

اليوم نتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة أوروبا 

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "اليوم سنبدأ نتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها بالإضافة إلى منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم وسيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "من المتوقع أن تكون العظمى اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، وسنشعر بالأجواء الربيعية، ولكن خلال فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وبخاصة أن اليومَ سيشهد نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة في أغلب مناطق الجمهورية، حيث يساعد هذا الأمر على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة نهارا وليلا، حيث سنشعر بالبرودة بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والأجواء معتدلة في فترة النهار على المناطق الساحلية ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 22 - 13

الإسكندرية 19 - 14

الإسماعيلية 23 - 13

شرم الشيخ 30 - 19

أسوان 33 - 16

سوهاج 29 - 13

الأقصر 33 - 15

 

 

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