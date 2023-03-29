الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا من فترة المرض الجوي.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة بالنهار و فترة الليل، موضحة أن الانخفاض قد يصل لـ 12 درجة، ولذلك نحذر من التقلب فى الأحوال الجوية.

فترة المرض الجوي

وأضافت غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعظم يعتاد النزول من البيت قبل السحور، ولذلك نطالب بعدم تخفيف الملابس، والحذر من فترة التقلبات الجوية التى تسمى فترة المرض الجوي، وذلك بسبب الارتفاع والانخفاض فى درجات الحرارة.

وكشفت أن البلاد تتعرض لـ كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وسيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

حالة الطقس



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود على البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى نهارًا ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل على الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طق بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم، فهناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقعة من اليوم، بجانب وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 13

الإسكندرية 19 - 14

الإسماعيلية 23 - 13

شرم الشيخ 30 - 19

أسوان 33 - 16

سوهاج 29 - 13

الأقصر 33 - 15

