عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا من فترة المرض الجوي.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة بالنهار و فترة الليل، موضحة أن الانخفاض قد يصل لـ 12 درجة، ولذلك نحذر من التقلب فى الأحوال الجوية.

txt

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

txt

معلومة غير متوقعة عن حالة الطقس .. الأرصاد تحذر

 

فترة المرض الجوي

 

وأضافت غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعظم يعتاد النزول من البيت قبل السحور، ولذلك نطالب بعدم تخفيف الملابس، والحذر من فترة التقلبات الجوية التى تسمى فترة المرض الجوي، وذلك بسبب الارتفاع والانخفاض فى درجات الحرارة.

وكشفت أن البلاد تتعرض لـ كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وسيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

 

حالة الطقس 
 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود على البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى نهارًا ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل على الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طق بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم، فهناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقعة من اليوم، بجانب وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 22 - 13

الإسكندرية 19 - 14

الإسماعيلية 23 - 13

شرم الشيخ 30 - 19

أسوان 33 - 16

سوهاج 29 - 13

الأقصر 33 - 15
 

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة.. محمد الشناوي يشارك في مباراة الأهلي والهلال السوداني

زلزال قوي يضرب جزر فيجي في المحيط الهادئ

الزمالك والمريخ السبب . أزمة تعصف بمواجهة الأهلي والهلال بدوري أبطال إفريقيا

حبس أب قتل ابنته بالدقهلية بسبب تبولها اللاارادي

فدية الصيام.. لجنة الفتوى توضح مقدارها للحامل والمريض

الوزراء يقدم تحليلا للتأثيرات الاقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي وسياسات المواجهة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاولت النجاة من حريق فماتت من الدور السادس.. قصة وفاة ملكة جمال البرازيل

حلق أحمد الفيشاوي على سجادة الصلاة يثير الجدل ... شاهد

فوائد الكركديه في رمضان.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميا

بعد تعرض رامز جلال للدغة الثعبان.. تعرف على العلاج والإسعافات الأولية

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ