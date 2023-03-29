أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وقالت إن البلاد الآن فى فصل الربيع الذى يشهد تقلبات كثيرة، وتلك التقلبات تكون في اليوم الواحد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجميع مطالب بعدم تخفيف الملابس، وأن الجو خلال يومي الأربعاء والخميس ستشهد انخفاضات، وستصل درجة الحرارة لـ 21 درجة وبعد ذلك ستكون هناك ارتفاعات مرة أخرى.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستكون مستقرة بعد شهر 5، ولكن الفترة الحالية تشهد عدم استقرار، وعلى الجميع توخى الحذر من الشبورة الصباحية.

وتابعت أن الأربعاء والخميس، سيكون هناك أمطار بـ السواحل الشمالية لـ البلاد، والأمطار ستكون خفيفة غير مؤثرة.