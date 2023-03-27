معلومة غير متوقعة عن حالة الطقس .. الأرصاد تحذر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن الجو يشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة فى درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أنه بنهاية الأسبوع الحالي سيكون هناك انخفاض جديد فى درجات الحرارة، ولكن اليوم هناك تحسن فى الأحوال الجوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة الصباحية، مطالبة المواطنين بالسير بسرعات مخفضة، تجنبًا من حدوث حوادث على الطرق، وحذرت من الانخداع من حالة الجو نهارًا وليلا.

وأشارت إلى أن البلادَ ستشهد المزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية وسيؤثر عليها امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيجعل هناك استقرارا وتحسنا في الأحوال الجوية.

وتابعت : "سنلاحظ زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 23 درجة مئوية، وبالتالي نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للدفء نهارا على أغلب محافظات شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية للوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء مائلة للحرارة على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء".