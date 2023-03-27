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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بارد ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب تقلبات الطقس.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك تذبذبا كبيرا في فترتي النهار والليل على مستوى درجات الحرارة، محذرة المواطنين من الانخداع بالدفء نهارا أو تغيير نوعية الملابس، لأن قيم الحرارة ستنخفض مساءً.

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وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلادَ ستشهد المزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية وسيؤثر عليها امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيجعل هناك استقرارا وتحسنا في الأحوال الجوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سنلاحظ زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 23 درجة مئوية، وبالتالي نشعر بالأجواء الربيعية المائلة للدفء نهارا على أغلب محافظات شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية للوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء مائلة للحرارة على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء".

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة القناة الأولى الاحوال الجوية

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