عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بسبب طقس اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية توقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكوين الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب يصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.

كما أشار إلى أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

الارصاد السعودية أمطار رعدية هطول الأمطار الخليج العربي البحر الأحمر حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بسبب بوتين والبنوك.. صدمة في أسعار النفط مع بداية تعاملات الاثنين

بسبب أزمة البنوك.. تطورات جديدة في سعر صرف الدولار الأمريكي عالميا

كأنهم بنيان مرصوص.. لحظات إيمانية من صلاة الفجر بالحرم المكي| فيديو

حتى للصيد.. الداخلية السعودية تصدر بيان بشأن اقتناء الأسلحة النارية

تطورات خطيرة.. تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية جديدة

بسبب الطقس.. بيان مهم بشأن حضور طلاب الجامعات في السعودية

الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين في تل أبيب.. فيديو

بيان عاجل من البيت الأبيض حول التطورات في إسرائيل

ترشيحاتنا

2100 وجبة يوميا.. إليكم خريطة موائد فرحة رمضان في سوهاج

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 27-3-2023

سعر أرخص سيارة رنج روفر 2023 في السعودية .. صور

تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بسبب طقس اليوم

560 جنيها.. مفاجأة مدوية في أسعار الذهب وعيار21 الآن خامس يوم رمضان

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ