نصف الشعب يمر بأزمة نفسية.. الإجهاد المهني يكلف بريطانيا 32 مليار يورو سنويا

كشفت دراسة اجتماعية بريطانية فرنسية مشتركة، أن الإجهاد المهني، أو الإرهاق المرتبط بالعمل، يكلف الاقتصاد البريطاني 28 مليار جنيه إسترليني كل عام، أي حوالى 32 مليار يورو، وهي الظاهرة التي ينتج عنه 23,3 مليون يوم إجازة، وذلك وفق ما نشرته عدد من الحصف البريطانية اليوم الأربعاء.

وقال مؤلفو هذه الدراسة التي أجرتها شركة التأمين الفرنسية “أكسا” ومركز البحوث البريطاني “CEBR”، إن البريطانيين أكثر عرضة للإصابة بمشكلات نفسية من مواطني دول أخرى شملها هذا البحث، حيث استندت استنتاجاتهم خصوصا إلى إحصاء أجراه معهد “إبسوس” شمل 30 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عاما في 16 بلدا ومنطقة حول العالم.

ويظهر هذا الإحصاء أن 21 % من البالغين البريطانيين يعانون اضطرابا عاطفيا، متقدمين على الأميركيين (17%) والبلجيكيين (11%) والفرنسيين (10%) والصينيين (10%) والسويسريين (9%)، وقد جاء في بيان عن الاستنتاجات: "قرابة نصف البريطانيين حاليا ليسوا في صحة نفسية جيدة وهم معرضون لخطر الإجهاد المهني الذي لديه تأثير كبير على اقتصاد المملكة المتحدة وشركاتها".

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن أزمة كلفة المعيشة في المملكة المتحدة لديها تأثير سلبي، حيث ارتفع التضخم مجددا في فبراير إلى 10,4% على أساس سنوي، ما أضعف القوة الشرائية للبريطانيين، وقد أظهرت بيانات “CEBR” أن الضغوط المالية ومخاوف الموظفين تكلف الشركات البريطانية ما يصل إلى 6,2 مليار جنيه إسترليني في الإجازات المرضية ونقص الإنتاجية.