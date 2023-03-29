كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تهنئ المكرمات من خريجيها في يوم المرأة المصرية

هنأت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أبنائها وأساتذتها المكرمين في يوم المرأة المصرية والذي أقيم احتفالًا بمناسبة عيد الأم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة قرينته، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكوكبة من القيادات السياسية والشخصيات العامة المصرية.



أعرب الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، عن سعادته البالغة لتكريم نخبة من أبناء وأساتذة الكلية في يوم المرأة المصرية، من قبل القيادة السياسية، تقديرًا لدورهن في خدمة المرأة المصرية والمجتمع.



وتابع "السعيد" ، إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة، تفخر وتعتز بأبنائها وأساتذتها دائمًا، فهم دائمًا على الاستعداد للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف الدولة وخدمة الشعب المصري، من خلال المناصب والمواقع التنفيذية والاستراتيجية التي يصل اليها أبناء الكلية.



وأكد عميد الكلية، أن تكريم نخبة من أبناء وأساتذة الكلية في حضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، ودولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يؤكد على النجاح الذي حققته الكلية بأبنائها، وهو إنجاز يضاف إلى سلسلة التكريمات والإنجازات التي حققها أبناء الكلية في مختلف المجالات، إذ شهد الحفل تكريم خمسة من بين تسعة مكرمات من أساتذة بالكلية أو خريجاتها".

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن قائمة المكرمات من الكلية، ضمت كل من الأستاذة الدكتورة حورية مجاهد، الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد، الأستاذة الدكتورة سعاد كامل رزق، الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، والسفيرة نائلة جبر عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.