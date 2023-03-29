ذوبان الجليد بالقطب الجنوبي | كارثة تهدد المحيطات وسلسلة الغذاء البحري

تزايد ذوبان الجليد بالقطب الجنوبي يهدد محيطات العالم حيث ينذر بكارثة على المناخ وسلسلة الغذاء البحري .



لكن تدفقات مياه المحيط العميقة من القارة القطبية الجنوبية ربما تتراجع 40 في المائة بحلول عام 2050، بحسب دراسة منشورة، في الدورية العلمية «نيتشر».



وفي ظل تزايد درجات الحرارة، تتسرب المياه العذبة الناتجة عن ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية إلى المحيطات، مما يقلل من ملوحة مياه السطح وكثافتها، ويقلل التدفق الهابط إلى قاع البحر.



وبينما فحصت دراسة سابقة ما قد يحدث لدورات التقلب المشابهة في شمال المحيط الأطلسي، أُجريت دراسات أقل حول ما قد يحدث بالنسبة لدورة مياه القاع في القارة القطبية الجنوبية.



وقال ماثيو إنغلاند عالم المحيطات بجامعة نيو ساوث ويلز، وهو مؤلف مشارك في الدراسة، في إفادة صحافية إنها «كميات ضخمة من المياه… وهي كميات من المحيط الذي ظل مستقراً مدة طويلة».