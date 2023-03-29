تركيب أغطية غرف الصرف الصحي بدلا من المسروقة في إهناسيا ببني سويف

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتركيب أغطية غرف الصرف الصحي، بدلًا من المسروقة بشوراع مدينة إهناسيا.

وكانت أغطية غرف الصرف الصحي بمدينة إهناسيا، قد تعرضت للسرقة، بعد أن استغل اللصوص رفع الأغطية تزامنًا مع أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع المدينة، حيث تبين سرقة 25 غطاءً من شوارع المدينة.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، كل من المحاسب ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتركيب أغطية بدلًا من المسروقة حماية لأرواح المواطنين من مستخدمي الشوارع المتضررة.

وتكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف جهودها من خلال رجال المباحث الجنائية بمركز شرطة إهناسيا، وبإستخدام التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة، لضبط لصوص أغطية غرف الصرف الصحي، وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تجاههم .