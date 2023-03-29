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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طارئة .. نجاح مستشفى سرس الليان في عملية لطفل 45 يومًا

عملية جراحية
عملية جراحية

نجح الفريق الطبي بمستشفي سرس الليان، بمحافظة المنوفية، في إجراء عملية طارئة لطفل حديث الولادة يُعاني من انسداد معدي، في عملية لم تستغرق سوي دقائق معدودة بالمستشفي، حيث خرج الطفل بصحة جيدة.

ووصل طفل ٤٥ يومًا إلي مستشفي سرس الليان يُعاني من قئ متكرر، حيث تبين إصابته بانسداد معدي نتيجة تضخم بعضلات الفتحة الواصلة بين المعدة والاثني عشر، وتم تجهيز الطفل للعمليات بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، وتحت محدر عمومي.

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وتم إجراء شق المنتصف علوي لجدار البطن وفك الانسداد عن طريق تشريح الطبقة العضلية المتضخمة لفتحة البواب، حيث قام بإجراء العملية فريق طبي مكون من الدكتور السيد مرعي، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور سعيد عثمان، استشاري الجراحة العامة، والدكتورة شيماء إبراهيم، طبيب مقيم الأطفال، ومحمد علي، أخصائي تمريض عمليات، وأمل فتح الله، أخصائي تمريض عمليات، ومحمد طارق، فني التخدير؛ تحت إشراف الدكتور محمد حامد مدير المستشفي.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمجهود الذي تبذله إدارة مستشفي سرس الليان خلال الفترة الأخيرة، مُشيرًا إلي ضرورة التكاتف داخل جميه مستشفيات المحافظة لضمان نجاح المنظومة الصحية.

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