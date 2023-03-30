اختل توازنها.. انتشال جثة سيدة سقطت في البحر اليوسفي بأبوقرقاص

انتشل أهالي إحدى قري مركز أبوقرقاص جنوب المنيا جثة سيدة سقطت في البحر اليوسفي لاختلال توازنها وتم إيداعها بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن أهالي إحدى قرى مركز أبوقرقاص من انتشال جثة بدرية. ع. أ 55 عاما، من البحر اليوسفي أمام القرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الغريقه سقطت في البحر اليوسفي بسبب اختلال توازنها، وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.