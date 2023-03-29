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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يشارك الإفطار مع الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي |صور

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يهنئ المرضى بشهر رمضان

شارك الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا في الإفطار الجماعي للأطقم الطبية بمستشفي التأمين الصحي بمدينة المنيا.

جاء ذلك في إطار مشاركة المحافظة مع جميع  القطاعات الخدمية وتقديرا لجهود كافة الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد مخلص وعمل دؤوب فى خدمة المرضى، وتفانيهم فى أداء مهام عملهم وتضحياتهم.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد رسلان مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالمنيا وعدد من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وفرع الهيئة.

أكد نائب المحافظ خلال لقائه معهم على دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبى مشيرا إلى أن الدولة تقدر وتثمن مجهودات العاملين بالقطاع الطبي.

كما تفقد نائب المحافظ عددا من أقسام المستشفى وهنأ عددا من المرضي بشهر رمضان 2023، واستمع إليهم للتأكد من تقديم خدمة طبية لائقة، وقدم هدايا عينية لعدد من الأطفال لتهنئتهم بشهر رمضان الكريم، متمنياً لهم الشفاء العاجل بإذن الله، وموجهاً بتقديم كافة الرعاية والعناية بالمرضي، ومطالبا كافة العاملين بالمستشفى من أطباء وأطقم تمريض العمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير سبل الراحة للمرضي.

وفي نهاية اللقاء أشاد نائب المحافظ بالجهد المتميز للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وفرع هيئة التأمين الصحي لتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمترددين، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يقدمونه من مجهودات وتضحيات وخاصة ما قدموه فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا مؤكدا علي توفير أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبي.
 

نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي
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