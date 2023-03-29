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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة المنيا يقرر زيادة بدل الانتقال للعاملين وتعزيز التعليم التفاعلي

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات - رئيس الجامعة - بالاجتماع

وافق مجلس جامعة المنيا في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، بحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، على رفع قيمة بدل الانتقالات لمواجهة نفقات التنقلات التي يتكبدها العاملون، وارتفاع الأسعار، وذلك وفقاً للحقوق المقررة بالقوانين واللوائح.

وفي إطار تعظيم دور التحول الرقمي وبناء مجتمع جامعي يتعامل رقمياً في جميع التعاملات الإدارية وترابط إدارات الجامعة رقمياً، وجه رئيس الجامعة بتعزيز التعاملات الرقمية والمراسلات الإلكترونية ومتابعة الإيميل الرسمي لجميع الكليات بشكل منتظم، للاطلاع على كل ما يختص من مراسلات لإدارات العلاقات العلمية والثقافية من منح وقرارات وغيرها.

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وقرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة منبثقة من مجلس الجامعة لدراسة وتحديد الآليات لمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في التدريس والتدريب لطلاب البرامج المتميزة داخل الجامعات الحكومية والبرامج الدولية بالجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية بشكل دوري، اتساقاً مع ما تتوجه إليه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي.

ووجه رئيس الجامعة بتفعيل قرارات مجلس الجامعة من قواعد منظمة لفحص الاقتباس العلمي للرسائل العلمية، والتي تلزم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث باستلام الرسائل من الباحثين ومراجعتها على النسخة الإلكترونية، واعتمادها بخاتم الكلية استعداداً لفحصها، وإعادة مراجعتها بعد الفحص للتأكد أنها هي من تم التحكيم عليها، وعدم تداولها نهائيا من خلال الباحثين؛ ضماناً لسلامة الإجراءات.

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بالوقوف على مدي جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية للتحول إلى الفصول الذكية والتعليم التفاعلي، من حيث أن تكون مجهزة ومعززة بالشاشات الذكية التي تخدم العملية التعليمية، للوصول إلى تعليم ديناميكي تفاعلي فعال، وتوفير التدريب لأعضاء هيئة التدريس على طرق الاستخدام وتبادل البيانات التفاعلية عليها، وإعداد دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية بجميع الكليات ومدى استخدامات الأدوات الذكية المتواجدة بها فعليا داخل القاعات.

 

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