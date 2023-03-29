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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يشارك في الإفطار مع أطفال مؤسسة المصطفى بمركز سمالوط

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يشارك في حفل إفطار

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا تنفيذا تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الإفطار مع أطفال مؤسسة المصطفى للأيتام بمركز سمالوط ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة للاحتفال بحلول شهر رمضان الكريم، والتواصل المباشر مع كافة فئات المواطنين من أبناء المحافظة.

رافق نائب المحافظ المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسوسن مصطفى مدير مؤسسة المصطفى للايتام.

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حرص نائب المحافظ، على مشاركة الأطفال الإفطار لإدخال البهجة والسرور بقلوبهم موجها الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تسعي دائما للمشاركة في تلك الفعاليات.

مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .

قدم نائب المحافظ التهنئة للأطفال من أبناء المؤسسة وسط أجواء من السعادة والفرحة بأيام الشهر المبارك.

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