صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 8 آلاف سيدة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تقديم الخدمات الطبية لـ 8 آلاف و 830 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر فبراير الماضي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

واوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

