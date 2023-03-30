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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب انضمام فنلندا للناتو.. المجر تحذر من اندلاع حرب بين الحلف وروسيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت نائبة رئيس البرلمان المجري، دورا دورو، إن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو،سيؤدي إلى زيادة احتمالية التصعيد وخطر اندلاع نزاع مسلح مباشر بين الحلف وروسيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، قالت دورو: “إذا انضمت فنلندا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، فإن الخط الفاصل بين حلف شمال الأطلسي وروسيا سيزداد بمقدار 1340 كيلومترًا. وسيزيد هذا من احتمال التصعيد، فضلاً عن خطر نشوب نزاع مسلح مباشر بين دولة عضو في الناتو وروسيا”.

وأشارت دورو إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الناتو لحماية دورها العالمي في العالم، مما أجبر المنظمة على التوسع في السويد وفنلندا.

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كما لفتت إلى أن كلا البلدين كانا مستقلين وحافظا على الحياد في الساحة الدولية لمدة 200 عام.

وقالت دورو: "بعد الانضمام إلى التحالف ستفقد فنلندا الاستقلال والسيادة. ناهيك عن عدم إجراء استفتاء على هذه القضية، لذا فهذا ليس قرارًا للمواطنين بل للأحزاب الحاكمة فقط”.

الولايات المتحدة الناتو روسيا حلف شمال الأطلسي حلف الناتو فنلندا

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