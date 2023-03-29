عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من أردوغان عن جر تركيا إلى حرب ضد روسيا

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الحالية في أنقرة لن تسمح للغرب بجر البلاد إلى حرب ضد روسيا.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة “A Haber” التركية،: "لن نسمح بجر بلادنا إلى الحرب .. هذا أحد شعاراتنا الانتخابية”.

وأضاف أن “جهود أنقرة خلال العامين الماضيين منعت الغرب من جر تركيا إلى الصراع”.

وقال: “بينما نحن هنا في السلطة، لن نسمح بجر بلادنا إلى الحرب. هدفنا هو بذل جهود بتصميم جاد ولعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا”.

أردوغان يكشف عن زيارة محتملة من بوتين إلى تركيا

أردوغان: نريد إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تؤيد تحقيق السلام في أقرب وقت بين روسيا وأوكرانيا.

جاءت تصريحات أردوغان بعد محادثات مع الرئيس المجري كاتالين نوفاك.

وقال أردوغان: "نريد إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن السلطات التركية مع استمرار عملية التفاوض بين الطرفين في اسطنبول.

تركيا روسيا أردوغان أوكرانيا روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

موضوعات متعلقة

تركيا.. زلزال قوي يضرب كهرمان مرعش

تدخل الفيدرالي الأمريكي.. تحرك عاجل من إدارة بايدن لمنع انهيار البنوك

أردوغان يكشف عن زيارة محتملة من بوتين إلى تركيا

الملك تشارلز الثالث: بريطانيا وألمانيا متحدتان مع أوكرانيا في معركتها ضد روسيا

دبلوماسية محترفة.. بايدن يرشح هيرو مصطفى جارج سفيرة لأمريكا لدى مصر

رئيس وزراء فرنسا السابق يتلقى رسالة تهديد بالقتل.. تفاصيل

السعودية.. قرار عاجل من السلطات بشأن بدء نزع ملكية عقارات جدة

بيان عاجل من إيران بشأن الهجوم على مواقع يهودية في اليونان

ترشيحاتنا

موقف محمد الشناوي من مباراة الهلال السوداني

منافسة بين 5 مدربين أجانب .. الكرواتي كريشمير ريزيتش الأقرب لقيادة الزمالك

الصوم حرام في هذه الحالة.. مفتي الجمهورية يكشف عنها

خبير اقتصادي : مشروع عالمي في قناة السويس قريبًا | فيديو

مصرية تكشف تفاصيل التصريح لها برفع الأذان بمكبرات الصوت فى أمريكا

الفن مش حرام| ماجد المصري: أنا أزهري وحافظ أجزاء من القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على كوب تمر هندى؟

زي الجاهزة .. طريقة عمل البيتزا بأقل التكاليف

طريقة قطايف رمضان .. وصفات سهلة وسريعة

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ