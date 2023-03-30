بسبب انقلاب سيارة مقطورة.. إعادة فتح طريق العريش القنطرة

أعاد محافظة شمال سيناء فتح الطريق الدولي العريش / القنطرة شرق ، مرة أخرى بعد انقلاب سيارة نقل مقطورة مساء اليوم ، بسبب وجود أعمال تسوية وتمنيد للطريق.



وكانت سيارة مقطورة قد سقطت على جانبي الطريق ، لوجود حفر أثر أعمال التسوية ووجود تلال من التربة الزلطية..مما أدى إلى توقف حركة السير لفترة قصيرة .

استعدال المقطورة:



انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان انقلاب المقطورة أمام منطقة مسجد الخلفاء الراشدين .. وتم الاستعانة بالمعدات لاستعدال المتطورة، واعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات مرة أخري.

وقد تسبب انقلاب المتطورة في تحويل حركة السير إلى الطرق الجانبية لتلافي عملية الزحام على الطريق.