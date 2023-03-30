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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دليل رحلتك الروحية في رمضان .. أفضل تطبيقات يمكنك استخدامها

أفضل تطبيقات في رمضان
أفضل تطبيقات في رمضان

مع بداية شهر رمضان الكريم يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للالتزام بتكثيف العبادات والصلوات والذكر، ولكن غالبا ما يحتاج الكثيرون منا إلى المساعدة لتنظيم الوقت للقيام بهذه العبادات على مدار الشهر الفضيل. 

 

ويمكن للمستخدمين القيام بهذه الأمور من خلال الاعتماد على عدد من التطبيقات المختلفة والتي يمكنها مساعدتك على قراءة القرآن وتفسيره وكذلك قراءة الأدعية والتسبيح ومعرفة اتجاهات القبلة، وغيرها من الأمور. 

 

تطبيق Islam Kit 

 

يحتوي التطبيق على بعض أهم الموضوعات والكتب المتعلقة بالإسلام ويساعد جميع المسلمين على البقاء على اتصال بالقرآن والأحاديث النبوية ومعرفة الدين بشكل عام، ويأتي مع شرح كامل للقرآن ، وأدعية النبي محمد ، وسيرته، وبعض سير الصحابة. 

 

تطبيق البوصلة الإسلامية  “Islamic Compass” 


يوفر التطبيق للمستخدمين معلومات عن اتجاه قبلة الصلاة، ولديه البوصلة الضرورية التي توجه المستخدمين إلى القبلة من أي مكان في العالم، كما أن التطبيق يحمل في ثناياه عوامل تنبيهات لإعلام المستخدم بأوقات الصلاة ويمكنه أيضًا تشغيل الأذان، ويستخدم موقع GPS للاتصال ولديه أيضًا العديد من الميزات الأخرى. 

 

تطبيق Muslim Pro 


ويتميز هذا التطبيق بمساعدة المسلمين المسافرين أو المقيمين خارج الدول الإسلامية، حيث يقوم بإعلام المستخدم بوقت الصيام الصحيح حيث تعتمد حاسبة مواقيت الصلاة على موقعك، كما يحتوي على إشعارات بصرية وكذلك صوتية للأذان. 

 

كما يوفر التطبيق للمستخدمين تلاوة صوتية للقرآن الكريم مع الصوتيات والترجمات، بالإضافة إلى معلومات عن مطاعم الحلال والمساجد الموجودة في جميع أنحاء المنطقة، كما يتضمن بوصلة القبلة التي توضح للمستخدمين الاتجاه الصحيح، مع لتقويم الهجري الإسلامي الكامل، والتطبيق متاح بـ 14 لغة.

 

دعاء رمضان اليومي “Ramadan Daily Dua” 


وتم تصميم هذا التطبيق بهدف مساعدة مستخدميه على تلاوة ادعية خاصة بكل يوم في شهر رمضان المبارك، ويشتمل التطبيق أيضًا على أدعية للإفطار والسحور، ولها ترجمة عربية وكذلك انجليزية.

 

دليل رمضان "The Ramadan Guide"


الهدف من هذا التطبيق هو توجيه المؤمنين في الأنشطة اليومية بمزيج من الرسوم التوضيحية والتعلم المفيد. كما يحتوي على تفسيرات لآيات من القرآن مع ترجمات ومعاني باللغة الإنجليزية.

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