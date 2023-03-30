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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جلابية الثعبان.. شاب يثير الدهشة بمقطع فيديو لأفعى كوبرا..اعرف السر

الثعبان
الثعبان

“جلابية الثعبان” بهذه الجملة أثار شاب حالة من الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يرصد من خلال مقطع فيديو خلعه لما يشبه “الرداء” من على جسد أفعي كوبرا. 

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ويرجع السبب الرئيس وراء ما يشبه الرداء المذهل أنه يمثل عملية تغير جلد الثعبان أو الأفعي حيث يقومان بالتخلص من جلودهما القديمة بانتظام وتحل محلهما جلود جديدة.

 وتعتبر هذا العملية جزءا من نمو الثعبان وتطوره حيث تتميز الثعابين بقدرتها على التجديد والتغيير بعدما يتمدد جسمها ويصبح الجلد القديم ضيقا عليها، ويساعد هذا التغيير على تجديد الجلد وتحسين مظهر الثعبان. 

وعندما يبدأ الثعبان في تجديد جلده، يتم تقليل إنتاج الميلانين الذي يعطي الجلد لونه، وتحرير إنزيمات معينة تساعد على تفكيك الروابط الكيميائية التي تصل بين الجلد القديم والجديد. 

تغير جلد الثعبان
 

ويمكن لجلد الثعبان الجديد أن يكون أكثر لمعانا وجاذبية وأكثر نعومة من الجلد القديم، كما يتميز بالنعومة والمرونة. 

وعندما يتم تجديد جلد الثعبان، يمكن للثعبان أن يتخلص من الطفيليات والجراثيم التي تعيش على جلدها القديم، لذا يجب الحرص على عدم لمس جلد الثعبان القديم مباشرة، حيث يحتوي على بعض الجراثيم والمواد الكيميائية المختلفة التي يمكن أن تسبب التهابات الجلد والحساسية.

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جلابية الثعبان.. شاب يثير الدهشة بمقطع فيديو لأفعي كوبرا

 

جلابية الثعبان.. شاب يثير الدهشة بمقطع فيديو لأفعي كوبرا

 

جلابية الثعبان.. شاب يثير الدهشة بمقطع فيديو لأفعي كوبرا

 

جلابية الثعبان.. شاب يثير الدهشة بمقطع فيديو لأفعي كوبرا

 

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