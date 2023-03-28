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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابتلع شخصين.. شاهد أضخم ثعبان في العالم

ابتلع شخصين.. شاهد
ابتلع شخصين.. شاهد أضخم ثعبان في العالم

إذا كنت تعتقد أن الأناكوندا هي أضخم الثعابين في العالم، فإليك هذا المقطع الذي يعرض مشهد لأكبر وأطول ثعبان في العالم وهو "الثعبان الشبكي".

على الرغم من احتساب الأناكوندا من بين الثعابين الأولى من حيث الحجم والسمات الأخرى، إلا أن الثعبان الشبكي يتفوق عليها.

يمكن تأكيد هذه الحقيقة بشكل أكبر من خلال هذا الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق ثعبانًا ضخمًا بشكل مبالغ فيه.

وفقًا لويكيبيديا، فإن أنواع الثعبان الشبكي موطنها جنوب شرق آسيا وهي أطول الثعابين في العالم.

تمتاز بقدرتها على السباحة وقد تم رصدها في أعماق البحار، وقد استعمر العديد منها الجزر الصغيرة ضمن نطاقه.

بالإضافة إلى قدرتها على قتل البشر البالغين (وفي حالتين على الأقل تم رصدها ابتلع الثعبان الشبكة اثنين من البشر دفعة واحدة).

ثعبان أضخم ثعبان الثعبان مواقع التواصل الاجتماعي شرق اسيا

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