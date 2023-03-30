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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع حاد في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

سجلت أسعار الذهب الخسائر الثالثة في 4 جلسات عند تسوية تعاملات جلسة أمس الأربعاء وسط مكاسب الدولار، وتلاشي شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% أو 5.9 دولار إلى 1984.5 دولار للأونصة.

وجاء تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار واستمرار انحسار المخاوف ذات الصلة بالقطاع المصرفي.

رفع جديد للفائدة

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى توقعات مسؤولي البنك برفع الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى هذا العام عندما سأله أعضاء المجلس التشريعي يوم الأربعاء عن موعد توقف البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبرج".

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ومع ذلك، يراهن المتعاملون بنسبة تقترب من 50-50 على احتمال اتخاذ هذه الخطوة في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو.

ونقلت "بلومبرج" عن محللين قولهم: "يقف بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفا بالغ الصعوبة. ونعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سترفع الفائدة 25 نقطة أساس في 3 مايو القادم، في ضوء استقرار أوضاع البنوك، واستمرار معدل التضخم عند مستوى أعلى كثيرا من المستهدف، واستمرار قوة الطلب في سوق العمل عند مستوى تاريخي، وحاجة الاحتياطي الفيدرالي الماسة إلى إعادة بناء مصداقيته".

وأضاف المحللون: "غير أن باول لا يحب مفاجأة الأسواق، ولذلك فإن تلك الزيادة ليست مؤكدة إلى حد بعيد".

وبحسب "بلومبرج"، يعاني المحللون في وول ستريت وهم يحاولون أن يتنبأوا بكيفية استجابة الأسهم الأمريكية في الأشهر المقبلة في ضوء الغموض الذي يلف مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة القادمة. فاستمر متوسط مستوى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الذي يتوقعونه بنهاية العام مستقرا عند 4050 نقطة، وذلك للشهر الثالث على التوالي في سلسلة من الفتور لم يشهدها منذ عام 2005.

 

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