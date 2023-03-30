إيه أرخص وجبة ممكن أعملها في رمضان؟ خبيرة تدبير منزلي تجيب

كشف بسمة السباعي خبيرة اقتصاد و تدبير منزلي، عن أرخص وجبة من الممكن أن تطبخها سيدة المنزل في شهر رمضان على الإفطار.

وقالت بسمة السباعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الخميس، إن :"شهر رمضان مثل الأيام العادية، والمفروض نوفر فيه، لانه فيه واجبتين فقط وليس ثلاث وجبات، وهذا الأمر مهما في إي تدبير منزلي".

الوجبة الأساسية



وأضافت بسمة السباعي خبيرة اقتصاد وتدبير منزلي، أن الوجبة الأساسية في رمضان السحور، وليس وجبة الإفطار، ومعظم الناس لا تأكل كثيرا في الإفطار.