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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات..من هو خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الجديد؟

أرشيفية
أرشيفية

أصدر رئيس دولة الإمارات أمس الأربعاء، قرارًا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليًا للعهد في إمارة أبو ظبي ليخلف بذلك والده الشيخ محمد بن زايد الذي شغل هذا المنصب منذ 2004.

من هو الشيخ خالد بن محمد بن زايد؟

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة وهي من أبرز الأكاديميات العسكرية في العالم، والتي تخرج منها عدد كبير من قادة العالم العربي.

شغل الشيخ خالد بن محمد بن زايد منصب رئيس جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدرجة وزير في فبراير من عام ٢٠١٦، وبعد ذلك تم تعيينه في منصب نائب مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير أيضاً عام ٢٠١٦.

كما شغل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان منصب رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي في نوفمبر من عام ٢٠١٩، علاوة على شغله منصب رئيس مجلس برنامج الجينوم الإماراتي عام ٢٠٢١.

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ويأتي إنشاء المجلس في ضوء الجهود الحكومية لتوفير رعاية صحية عالمية المستوى في الدولة، واعتماد البرامج العلاجية الوقائية والاستباقية، بالإضافة إلى تمكين القطاع الطبي من الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والإعاقات الجسدية والعقلية، وصولاً إلى خفض معدل الوفيات في الدولة.

وفي 21 يناير 2019، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميريًا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبعضوية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

في اليوم نفسه، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا بتشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية تتبع المجلس التنفيذي برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من ‏الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس اللجنة.

أيضًا، من المناصب التي تولاها الشيخ خالد بن محمد بن زايد، كان تعيينه في 28 فبراير 2021، عضوا في مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ، الذي يقوم بوضع الاستراتيجية العامة لأدنوك ومجموعة شركاتها واعتماد خطط العمل والموازنة والإشراف على تنفيذها.

 

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