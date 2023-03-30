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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بكاء وزواج سري.. منة فضالي تصدم الجميع بهذه التصريحات

الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي

بفكر لما أجي أتجوز ألبس بدلة سموكي وألبس العريس فستان

شاهد بكاء منه فضالي بشكل محزن جداً
مفيش راجل بيحس بوجع ست

طليقي رماني وأمي ولعت في الشقة

تفاصيل صادمة عن زواجها السري
 

أطلقت الفنانة منة فضالي، عدة تصريحات هامة، خلال برنامج "vip" المذاع عبر "فضائية هي"، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

 

تأثرت الفنانة منه فضالي، وبكت على الهواء بسبب والدها وقالت إنها لم تشعر أبدا أن والدها كان يكن أي مشاعر لها قائلة: "أنا عمري ما حسيت أنه بيحبني أصلا"، برغم محاولتها في التقرب منه لكه لم يساعدها على ذلك.

 

وتابعت ، أنه كان بعيدا عنها طوال الوقت قائبة: "ممكن يكون ده بسبب اني متربتش معاه وهو متعبش عليا"، وانها قامت بعمل اشياء كثيرة للتقرب منه لكن الموضوع كان صعب لأن المشاعر محدش بيعلمها لحد.

 

مفيش راجل بيحس بوجع ست

 

واختتمت منه فضالي، ان مفيش راجل هيحس بوجع ست وأنها كانت في السعودية بسبب عملها في مسرحية ووالدها متواجد هناك فتواصلت معه للغداء معا وعندما التقت به لم تجد أي كلام وكانت تريد الذهاب قائلة: "كنت كل شوية اقوم ومش قاعدة معاه ومش لاقية كلام اقوله وكل شوية اقوله الأكل حلو عايز تاكل حاجة تانية".

قالت الفنانة منه فضالي إنها في زواجها الوحيد لم تقم بتنظيم حفل زفاف قائلة: "ملبستش فستان فرح عشان لبست عروسة كتير في التصوير".

وتابعت ، وانها ارتدت حوالي 30 فستان فرح في أعمالها الفنية قائلة: "زهقت من لبس الفساتين لبست الطويل والقصير والمكشوف والمقفول زهقت".

 

هلبس بدلة سموكين والعريس فستان
 

واختتمت منه فضالي: "بفكر لما أجي اتجوز تاني ملبسش فستان هلبس بدلة سموكين وهلبس العريس هو فستان".

كشفت الفنانة منة فضالي، سبب انفصالها عن زوجها الأول، والتي تزوجته رغمَا عن رفض والدتها، بسبب أنه كان يكبرها بـ20 عامًا.

وقالت منة فضالي،: “ماما تعبت وضغطها علي، وأغمى عليها وكانت هتتشل”، والله معرفش أنا عملت كدا ليه  ودي من الحاجات الغلط اللي عملتها وبندم عليها، ووالدتي رفضت بسبب أنه أكبر منى بأكتر من 20 سنة وكان متجوز وعنده ولاد.

واستكملت حديثها: هي جت معايا عِند وعشان هي رفضت أنا عملت كدا بعاند فيها، وبالنسبة لوالدتي ماما راحتله لحد عنده وولعت له في الشقة، ساخرة: لأ كنت بهزر، وهو بيحب ماما جدَا مش هزار يعني، مد ايه عليا مرة، ووقعني من على السلم عشان الغيرة لأني اتصورت فوتوسين وقالي مينفعش تتصوري كدا ورماني من على السلم اتكسرت ورحت المستشفى وبعدها اتطلقت.

منة فضالي الفنانة منه فضالى أخبار من فضالي أخبار التوك شو اليوم برنامج Vip

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