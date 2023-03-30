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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعلها فورا .. احم حسابك على واتساب بهذه الإعدادات

احمي حسابك على واتساب
احمي حسابك على واتساب بهذه الإعدادات

يتعرض مستخدمو واتساب لعدد كبير من المواقف المختلفة على التطبيق، ويكون أسوأها على الإطلاق التعرض للمضايقة أو للاختراق كما أن عمليات الاختراق في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير على التطبيق، حيث يجب على المستخدمين أخذ الاحتياط دائما وتأمين حساباتهم. 

 

وبحسب موقع Android Police فإن هناك عدد من لإعدادات أفضل ميزات الخصوصية  التي يمكن لمستخدمي واتساب استخدامها : 

  

تفعيل قفل واتساب باستخدام البصمة 

 

يتيح واتساب حماية التطبيق باستخدام البصمة فعندما تقوم بتمكين الخيار من قائمة الخصوصية ، فأنت بحاجة إلى استخدام بصمة إصبعك على هواتف أندرويد أو Face ID على هواتف آيفون للوصول إلى الرسائل.

  • توجه إلى الخصوصية في إعدادات واتساب 
    قم بالتمرير إلى قفل البصمة .
    قم بتمكين مفتاح إلغاء القفل باستخدام البصمة من القائمة .
    لديك خيار قفل واتساب سواء على :  ( على الفور ، بعد دقيقة واحدة ، أو بعد 30 دقيقة) .

 

تفعيل المصادقة الثنائية 

 

ويمكنك تمكين التحقق من خطوتين في واتساب  من خلال الآتي : 

  • قم بتشغيل واتساب  على هاتفك.
    اضغط على القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا.
    أفتح الإعدادات، ثم حدد حساب.
    انقر فوق التحقق بخطوتين.
    حدد تشغيل وأدخل رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام والذي يمكنك تذكره.
  • يمكنك أيضًا إضافة عنوان بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي المضاف.
  • اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.
     

منع الآخرين من إضافتك إلى مجموعات واتساب 


ويمكنك منع الأشخاص من إضافتك على واتساب  من خلال الخطوات التالية : 

 

  • افتح الخصوصية في إعدادات واتساب 
    حدد المجموعات.
  • اضغط على زر الاختيار بجانب جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء جهات الاتصال وحدد جهات الاتصال.
  • لن تتمكن جهات الاتصال المحددة من إضافتك إلى أي مجموعة واتساب .

 

الإبلاغ عن جهات الاتصال المزعجة على واتساب وحظرها

 

ويعاني واتساب في الفترة الأخيرة من زيادة الاتصالات والرسائل العشوائية حيث يمكن حظر الرسائل غير المرغوب فيها والإبلاغ عنها وحذفها على واتساب.

 

قم بتشغيل النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف


عند تمكين التشفير من طرف إلى طرف لنسخ واتساب الاحتياطية ، لا يمكن لأي شخص الوصول إليه.

  • توجه إلى إعدادات واتساب على هاتفك.
    حدد الدردشات.
    افتح نسخة الدردشة الاحتياطية.
    انقر فوق النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف وقم بتمكينه من القائمة التالية.
    قم بإنشاء كلمة مرور للنسخة الاحتياطية المشفرة. ستحتاج إلى كلمة المرور هذه لاستعادة نسختك الاحتياطية.
    إذا نسيت كلمة مرورك وفقدت هاتفك ، فلن يساعدك واتساب في استعادة نسختك الاحتياطي، وبدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا. يجب عليك تخزين المفتاح المكون من 64 رقمًا في مكان آمن.

 

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