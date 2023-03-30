مدينة عربية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم .. تعرف عليها

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية بدء أعمال دراسة ومراجعة الأعمال الفنّية في البلدة القديمة، والتي تم اختيارها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022، وذلك من خلال إجراء أعمال الدراسة والترميم مع فريق من الخبراء، والتي تهدف إلى كشف مختلف التفاصيل والمعمار في البلدة.

ووفقًا لقناة "العربية" تضمنت الدراسات اكتشاف جداريات بزخارف هندسية، وصورًا أخرى تبرز مجموعة متنوعة من عناصر الحياة اليومية، كالمساجد والمنازل والأسواق والعديد من العناصر المادية، والتي تعبر عن القيمة الثقافية التي تختزلها تلك الصور والرسومات.

النقوش والتصاميم

وتحوي البلدة السعودية القديمة النقوش المختلفة والتصاميم التي حوتها جدران المنازل إضافةإلى الألوان من مختلف الدلالات المتنوعة، وما كشفته الأبحاث التي أجرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا حول عناصر وتفاصيل الفلكلور في مجتمع العلا.

وتشير مختلف النتائج ضمن الدراسات إلى أن المنازل كانت تتميز بزخارف متطورة، بما في ذلك منازل واحة العلا الثقافية التي بناها الأهالي وأصبحت اليوم ضمن نطاق التميز، لتكون البلدة القديمة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم.