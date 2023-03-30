عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدينة عربية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم .. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية بدء أعمال دراسة ومراجعة الأعمال الفنّية في البلدة القديمة، والتي تم اختيارها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022، وذلك من خلال إجراء أعمال الدراسة والترميم مع فريق من الخبراء، والتي تهدف إلى كشف مختلف التفاصيل والمعمار في البلدة.

ووفقًا لقناة "العربية" تضمنت الدراسات اكتشاف جداريات بزخارف هندسية، وصورًا أخرى تبرز مجموعة متنوعة من عناصر الحياة اليومية، كالمساجد والمنازل والأسواق والعديد من العناصر المادية، والتي تعبر عن القيمة الثقافية التي تختزلها تلك الصور والرسومات.

السعودية.. رئاسة الحرمين: 856 ألف معتمر وزائر للحرم المكي اليوم فقط

السعودية .. الأرصاد تحذر من ارتفاع كبير في موج البحر

النقوش والتصاميم

وتحوي البلدة السعودية القديمة النقوش المختلفة والتصاميم التي حوتها جدران المنازل إضافةإلى الألوان من مختلف الدلالات المتنوعة، وما كشفته الأبحاث التي أجرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا حول عناصر وتفاصيل الفلكلور في مجتمع العلا.

وتشير مختلف النتائج ضمن الدراسات إلى أن المنازل كانت تتميز بزخارف متطورة، بما في ذلك منازل واحة العلا الثقافية التي بناها الأهالي وأصبحت اليوم ضمن نطاق التميز، لتكون البلدة القديمة ضمن أفضل القرى السياحية في العالم.

 

السعودية محافظة العلا العلا محافظة العلا السعودية عربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

تحققت كل أركان الجريمة.. القبض على مهاجم فاركو في الأراضي السودانية

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة.. غدا

موضوعات متعلقة

السعودية.. رئاسة الحرمين: 856 ألف معتمر وزائر للحرم المكي اليوم فقط

السعودية .. الأرصاد تحذر من ارتفاع كبير في موج البحر

ترشيحاتنا

إيطالي الجنسية .. شوبير يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

طريقة عمل العرقسوس| أحلى وأرخص من الشارع

جلابية الثعبان.. شاب يثير الدهشة بمقطع فيديو لأفعى كوبرا..اعرف السر

مدينة عربية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم .. تعرف عليها

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

مفاجأة .. فرج عامر يكشف خطة انتقال لاعب ريال مدريد للهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تحذيرية من السرطان تظهر في المرحاض| احذر

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

نشروها على تيك توك .. زوجان يحتفلان بدخول ثلاثة توائم لهما موسوعة جينيس

بملابس من الحرير .. درة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة الناعمة

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ